Segurança se reúnem para planejamento estratégico de combate à criminalidade

Concentrados, representantes de setores estratégicos do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), se reuniram na manhã desta quinta-feira, 20, na Sala de Situação e Gerenciamento de Crises da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp), para traçar estratégias de combate à criminalidade e analisar as ações desenvolvidas pelas forças de segurança do Estado. A reunião tem como principal objetivo apresentar medidas, projetos e metas para garantir a tranquilidade em regiões conflituosas e o reforço do efetivo policial, com a presença frequente dos operadores de segurança nas ruas.

Os criminosos tentam ganhar espaço em algumas regiões para controlar o fluxo de entorpecentes, mas a cúpula da Segurança Pública está atenta e vigilante. Por isso, é fundamental, nesse momento, intensificar ações conjuntas de caráter preventivo.

Entre as principais medidas, estão os serviços oferecidos pelo Programa Acre pela Vida, as atividades do Projeto Escola Segura, Parques Urbanos Seguros, programas de Proteção e Qualidade de Vida e Gestão Integrada de Projeto e Processo de Segurança Pública.

Durante o encontro, o secretário de Segurança Pública, coronel José Américo Gaia, fez explanação dos trabalhos desenvolvidos pelas forças de segurança de forma integrada.

“Por meio da expertise das forças policiais, entendemos que as ações preventivas são eficazes, gerando maior sensação de segurança à sociedade e inibindo as ações criminosas que tiram vidas e dilapidam o patrimônio das pessoas”, disse Américo Gaia.

O comandante da Polícia Militar, coronel Luciano Fonseca, ressaltou o fator positivo da integração das forças estaduais: “Essa interlocução entre as forças de segurança é primordial para alcançar as metas e os resultados esperados. Com apoio e estudos do setor de inteligência, as ações operacionais atuam de forma expressiva, conforme as diretrizes estabelecidas em locais mapeados.”

A força-tarefa é composta por homens e mulheres das polícias Civil, Militar, Penal, Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer), todos atuando diretamente nas regiões do estado e reforçando os trabalhos para a promoção da preservação da ordem pública, a proteção das pessoas e do patrimônio, por meio de ações conjuntas e integradas dos órgãos de segurança pública.