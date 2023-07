Fogos e tiros são ouvidos em Rio Branco pela morte de Fundadores do Bonde dos 13 em rebelião

A rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, em Rio Branco, que ocorre desde a manhã desta quarta-feira, 26, onde houve a morte de 5 detentos ligados ao Bonde dos 13, acabou resultando em uma grande comemoração com queima de fogos de artifício e tiroteios em vários bairros da capital.

De acordo com informações obtidas pelo ac24horas, os faccionados soltaram fogos para comemorar a morte do líder maior do Bonde dos 13, Marcos Cunha Lindozo, o “Dragão”, que foi preso em 2018 em São Paulo e transferido para o Acre.

A queima de fogos e tiros foram ouvidos nos bairros Mocinha Magalhães, Bairro da Paz, Conquista, Rui Lino, Tucumã, Distrito Industrial, Seis de Agosto e Baixada da Sobral.