Flamengo foi o clube brasileiro que mais recebeu da Fifa por jogadores na Copa

O Flamengo recebeu da Fifa 883.335 dólares (cerca de R$ 4,257 milhões) por ceder jogadores para a Copa do Mundo masculina de 2022. O valor é o mais alto entre os clubes brasileiros e o segundo entre os países sul-americanos.

A informação foi divulgada nesta quinta (13), em um relatório da Fifa. O documento apresenta os valores pagos a todas as equipes que receberam do seu Programa de Benefícios para Clubes da Copa do Mundo.

O Flamengo cedeu quatro jogadores para o Mundial de 2022: Everton Ribeiro e Pedro, para a Seleção Brasileira, e Varela e Arrascaeta, para o Uruguai.

O mecanismo da Fifa não remunera apenas os clubes pelos quais os atletas atuam no momento em que acontece a Copa do Mundo. Ele beneficia também as equipes que os jogadores defenderam nas duas temporadas anteriores ao Mundial.

No total, os clubes brasileiros receberam 1,798 milhão de dólares (cerca de R$ 8,66 milhões) da Fifa por jogadores que atuaram na Copa do Catar.

O Palmeiras foi a segunda equipe brasileira que mais se beneficiou com o programa da Fifa, com um valor de 369 mil dólares (aproximadamente R$ 1,778 milhão).

Também figuram na lista de beneficiados São Paulo (R$ 1,489 milhão), Atlético (R$ 625 mil), Athletico-PR (R$ 438 mil) e Santos (R$ 77 mil).

Clubes brasileiros que receberam da Fifa

Flamengo US$ 883 mil (R$ 4,257 milhões) Palmeiras US$ 369 mil (R$ 1,778 milhão) São Paulo US$ 309 mil (R$ 1,489 milhão) Atlético US$ 130 mil (R$ 625 mil) Athletico-PR US$ 91 mil (R$ 438 mil) Santos US$ 16 mil (R$ 77 mil)

River Plate foi o que mais faturou na América do Sul

No total, a Fifa desembolsou 5,844 milhões de dólares (aproximadamente R$ 28,16 milhões) para 26 clubes da América do Sul. O River Plate, da Argentina, foi o que mais recebeu, com um total de 1,205 milhão de dólares (cerca de R$ 5,81 milhões).

Top 5 dos clubes sul-americanos que receberam da Fifa:

River Plate (ARG) US$ 1,205 milhões (R$ 5,81 milhões) Flamengo (BRA) US$ 883 mil (R$ 4,257 milhões) Nacional (URU) US$ 402 mil (R$ 1,937 milhão) Palmeiras (BRA) US$ 369 mil (R$ 1,778 milhão) Vélez Sarsfield (ARG) US$ 365 mil (R$ 1,753 milhão)

Clubes que mais ganharam por continente

África – Wydad Casablanca: 1,4 milhões de dólares (cerca de R$ 6,7 milhões)

América do Sul – River Plate: 1,2 milhões de dólares (cerca de R$ 5,7 milhões)

América do Norte, Central e Caribe – Monterrey: 1,1 milhões de dólares (cerca de R$ 5,3 milhões)

Ásia – Al Sadd (Catar): 2,8 milhõres de dólares (cerca de R$ 13,4 milhões)

Europa – Manchester City: 4,5 milhões de dólares (cerca de R$ 21,5 milhões)

Oceania – Wellington Phoenix: 95,8 mil dólares (R$ cerca de R$ 462 mil)