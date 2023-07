Fisioculturista morre após resgatar mulher e filha de incêndio na zona oeste do RJ

Um homem de 30 anos morreu após resgatar a mulher e a filha de um incêndio em seu apartamento no sábado (29). A família morava no bairro do Anil, na zona oeste do Rio de Janeiro.

Hugo Sérgio era fisioculturista, estava terminando de cursar a faculdade de educação física e trabalhava como instrutor em uma academia de ginástica.

Por volta das 5h, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) recebeu um chamado para socorrer uma ocorrência na avenida Tenente Coronel Muniz de Aragão, no Anil. Lá, as brigadas conseguiram resgatar uma criança de 6 anos, filha de Hugo.

A menina foi encaminhada para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, transferida para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, e está em estado grave. O estudante não resistiu às chamas do fogo.

As causas do incêndio ainda não estão claras. O caso foi registrado na 32ª Delegacia de Polícia, no bairro da Taquara, e as investigações seguem em andamento, conforme informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.

Hugo Caribe, dono da academia onde o estudante trabalhava como instrutor, afirmou à CNN que a principal suspeita é de que o incêndio tenha sido motivado por um curto-circuito na televisão da sala do apartamento.

“Ele nem teria saído do apartamento, ele ajudou e pediu ajuda aos vizinhos para que resgatassem a filha, a esposa e o cachorro, mas quando foi ver a labareda já estava muito alta e ele não conseguiu sair do apartamento. Os laudos ainda não saíram, mas a princípio parece que foi um curto-circuito na televisão da sala. A Maya (filha da vítima) estava num cantinho na sala”, explicou.

Uma campanha virtual já arrecadou mais de R$ 15 mil em doações reconstruir o apartamento e dar auxílio financeiro para a família. Mais de 300 pessoas já contribuíram com a vaquinha.