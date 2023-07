“Fiquei nervoso e fui grosseiro”, diz senador Alan Rick após vídeo em aeroporto

O Senador da República Alan Rick (União Brasil) emitiu uma nota pública na tarde desta quinta-feira, 20, após o vazamento de um vídeo em que o político aparece gritando com um funcionário da companhia aérea Latam por causa de um voo.

Segundo o Senador, o vídeo é um recorte de um episódio ocorrido no início do ano passado. “Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção a situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis”, escreveu na nota.

Rick diz ser humano e que ficou nervoso e foi grosseiro. “Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro. Já perdemos voos por culpa das companhias aereas, sofremos atrasos que atrapalham a vida e o trabalho das pessoas”.

Ele finaliza a nota dizendo que na política há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo. “Esse jogo de tentar manchar a imagem dos outros não é o meu. Mas como diz minha mãe, dona Gorete: “o mal por si só se destrói”.