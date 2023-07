Fique ligado: Por causa de jogo da seleção, bancos só abrem às 9 horas nesta segunda

As agências bancárias vão ter alteração no horário de funcionamento de suas agências nesta segunda-feira, 24, no Acre.

Devido à estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de Futebol Feminino, disputada na Nova Zelândia e na Austrália, os bancos iniciam o atendimento ao público às 9 horas de hoje. Com isso, o atendimento vai até às 15 horas.

A decisão foi da Federação Brasileira dos Bancos (Febraban) e deve ocorrer mais vez se o Brasil voltar a competição neste horário pela competição.

A seleção brasileira entra em campo na estreia da Copa do Mundo contra a seleção do Panamá, às 6 horas, no fuso horário do Acre.