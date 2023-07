Filme Noites Alienígenas será exibido em Cruzeiro do Sul com entrada gratuita

O Filme acreano Noites Alienígenas será exibido no Cine Romeu em Cruzeiro do Sul, com entrada gratuita. A sessão especial será realizada na sexta-feira,21, as 18 horas.

Após a sessão, será realizado um bate-papo com o diretor Sérgio de Carvalho. A realização é do Centros de Atenção Psicossocial – CAPS Náuas, com apoio cultural da Secretaria de Educação, Universidade Federaldo Acre – Ufac e Cine Romeu.

Filme premiado

Noites Alienígenas é um filme acreano dirigido por Sérgio de Carvalho e escrito por ele em parceria com Camilo Cavalcanti e Rodolfo Minari, baseado no romance homônimo do próprio diretor. Estrelado por Gabriel Knoxx, Gleici Damasceno e Adanilo, o filme acompanha o cotidiano de jovens da periferia de Rio Branco que têm suas vidas afetadas pela chegada de facções criminosas vindas do sudeste do país para o norte.

O filme de Sérgio de Carvalho, foi o vencedor do 50º Festival de Cinema de Gramado no ano passado e este mês venceu o Prémio Pessoa de melhor longa-metragem, o principal galardão do Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa – FESTin, em Lisboa, Portugal.