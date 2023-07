Filme “Barbie” resgata hit de Kelly Key, que viraliza; relembre música dos anos 2000

O filme da Barbie, com estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (20), criou a tendência “Barbiecore” no mundo e no Brasil. Com isso, o público relembrou do hit “Sou a Barbie Girl” lançado no ano de 2005 pela cantora Kelly Key

Nas redes sociais, a artista surgiu com trajes e sapatos cor-de-rosa, calcanhares propositalmente levantados, cenário rosa característico e cabelos loiros, mostrando que qualquer semelhança com a boneca não é mera coincidência. Na performance, a cantora provoca seus fãs.

“Eu tenho certeza que você lembra de mim. Vamos combinar que de Barbie eu entendo”.

Ainda no Instagram, Kelly Key revelou que o hit está presente na lista das 50 principais músicas dos reels na plataforma, sendo reproduzido mais de 50 mil vezes.

“É fascinante como uma música pode transcender gerações e ainda inspirar tantas pessoas. Só posso me sentir grata por todo carinho sempre, estou de olho em todos os reels que vocês estão criando”, disse na legenda.

“Sou a Barbie Girl” é a versão em português da música do grupo dinamarquês “Aqua”, lançada em 1997.Na época, a canção liderou as paradas em todo o mundo, principalmente em países europeus como Reino Unido.

A publicação da artista segue chamando atenção, o que fez com que a cantora entrasse para o trending topics da plataforma Twitter. Diversos seguidores, inclusive, aclamaram a perfomance da cantora.

Infância sem Barbie?

A atriz Margot Robbie contou à “People” que, quando criança, não se encaixava no mundo cor-de-rosa representado pela figura da boneca. “Na verdade, não era muito uma Barbie quando criança”, disse a estrela para a publicação.

“Eu era o tipo de garota que rolava na lama”, esclareceu Robbie que, msmo com pouca influência da boneca durante a infância, o filme tem sido um projeto de paixão para Robbie, além de reflexivo.