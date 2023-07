Filho de “Marrosa” é interrogado pela acusação de tentar matar policiais no Acre

Maykel Willian Mendes da Silva, o “Marrosinha”, teve seu interrogatório marcado para esta quarta-feira, 19, pela acusação de tentar contra a vida de quatro policiais militares. A audiência de instrução e julgamento do processo, começou às 10 horas da manhã, no plenário da 1ª Vara do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal.

Além dos crimes contra a vida, o filho de José Afonso Cândido da Silva, o “Marrosa”, é réu ainda pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Tony da Costa Matos é o segundo acusado dos crimes. Ele também será interrogado no âmbito da justiça.

Consta na denúncia do Ministério Público do Acre, que a tentativa de assassinato contra a guarnição da Polícia Militar, ocorreu na noite de 26 de outubro de 2021, no Bairro Taquari. Na época “Marrosinha” e Tony teriam atirando contra os policiais. Na troca de tiros, Maykel Willian acabou baleado, enquanto Tony foi preso. Após a audiência a Juíza Luana Campos vai decidir se os dois envolvidos serão ou não levados a júri popular.

Com informações de O Alto Acre.