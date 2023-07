Filho de LeBron James sofre parada cardíaca durante treino de basquete nos EUA

Bronny James, filho do astro LeBron James, teve uma parada cardíaca em quadra nesta segunda-feira (24) enquanto treinava basquete na University of South California, de acordo com a CNN Internacional.

Segundo um porta-voz da família, o quadro do atleta de 18 anos é estável e ele já deixou a UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

“LeBron e Savannah gostariam de agradecer publicamente à equipe médica e à equipe atlética da USC por seu incrível trabalho para a segurança dos atletas”, diz um comunicado emitido pelos pais do jogador.

“Pedimos respeito e privacidade para a família James e vamos atualizar a imprensa quando tivermos mais informações.”

Atleta da University of South California, Bronny James estará elegível para o draft da NBA em 2024. O sonho de seu pai, maior cestinha da liga, é jogar ao lado do filho, o que seria inédito na história do basquete norte-americano.