Filhas de Gugu procuram homem que se diz filho do apresentador para acelerar DNA

No dia 29 de junho, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a ação de reconhecimento de união estável de Rose Miriam Di Matteo com Gugu Liberato. A solicitação foi feita por Thiago Salvático, suposto namorado do apresentador de TV. A informação foi confirmada pelo advogado de Rose, Nelson Willians.

Com isso, as audiências previstas sobre o testamento devem ser interrompidas. A próxima audiência ocorreria no dia 3 de julho na 9ª Vara de Família e Sucessões do foro Central de São Paulo. O objetivo delas era concluir se Gugu e Rose Mirian, mãe de seus três filhos, tinham ou não uma união estável. A defesa afirmou que vai recorrer da decisão e disse que Salvático apenas tenta tumultuar e adiar o processo.

Quem é o suposto filho de Gugu

Ricardo Rocha, um comerciante de 48 anos de São Paulo, pode ser o quarto filho de Gugu Liberato, fruto de um relacionamento que o apresentador teria tido ainda adolescente na capital paulista nos anos 1970. Uma ação de investigação de paternidade após a morte corre pela Justiça e pede uma audiência de conciliação e um exame de DNA.