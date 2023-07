FEM lança editais e anuncia abertura de espaços públicos nos fins de semana

O governo do Acre, por meio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), realiza nesta quinta-feira, 27, o lançamento de quatro editais oriundos do Fundo Estadual de Cultura, bem como do Cadastro Cultural, que é uma ferramenta importante para identificar os envolvidos no movimento cultural do Estado.

O evento será às 10h, no Memorial dos Autonomistas, com a presença de autoridades, artistas e representantes da sociedade civil. Na ocasião, o presidente da FEM, Minoru Kinpara, anunciará a Portaria nº 254, que será publicada no Diário Oficial no dia seguinte, que dispõe sobre os novos horários de funcionamento dos espaços públicos de cultura geridos pela fundação, que passam a abrir nos fins de semana para visitação do público.

“Estaremos, neste evento de quinta-feira, realizando três ações de grande relevância, não só para os fazedores de cultura, mas também para a população em geral. Os editais vão disponibilizar recursos em caráter de urgência aos nossos artistas, e o Cadastro Cultural irá nortear nossa política cultural, pois somente assim teremos um diagnóstico por segmento. Além disso, a mudança dos horários dos espaços culturais atende a uma necessidade da população”, destacou Minoru.

Veja os editais que serão lançados:

– Edital Prêmio de Mestres: Um incentivo à preservação e transmissão dos saberes tradicionais, reconhecendo a importância dos mestres e mestras da cultura popular.

– Edital de Prêmio dos Povos Indígenas: Uma oportunidade de valorizar e apoiar a produção cultural das comunidades indígenas no estado, respeitando suas tradições e expressões artísticas.

– Edital de Entidades Representantes de Classe Artística: Uma forma de estimular a organização e o desenvolvimento de coletivos artísticos, promovendo a diversidade e a pluralidade cultural.

– Edital de Fomento e Incentivo à Cultura (Arte e Patrimônio): Uma iniciativa para preservar e valorizar o patrimônio cultural, estimulando a criação artística inspirada em na história e identidade do Acre.