Prior reafirma inocência em condenação por estupro e pede fim de ataques

Felipe Prior se pronunciou sobre condenação por estupro na tarde de quarta-feira (19). O ex participante do “Big Brother Brasil 20” voltou a afirmar que é inocente das acusações e pede o fim dos ataques às advogadas das outras supostas vítimas do acusado. O pronunciamento chega após a divulgação de novas declarações da mulher que o acusa.

Por meio de um breve vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o ex-BBB agradeceu o apoio dos fãs em meio à condenação. “Primeiro, estou passando aqui para agradecer pelas mensagens de solidariedade que estão mandando para mim nas redes sociais. Tenho certeza de que vamos vencer essa batalha”, diz.

Em seguida, Prior pede o fim dos ataques contra as advogadas: “Tô aqui para pedir para vocês pararem de mandar mensagens para as advogadas das que se dizem agredidas por mim. Essas mensagens atrapalham minha defesa. Tudo o que eu não preciso nesse momento é de maior exposição. Eu sei que vocês torcem por mim, por favor não mandem mensagens às advogadas e às outras pessoas que se dizem agredidas por mim”.

“Eu preciso nesse momento da força e compreensão de vocês. Vale ressaltar que eu não sei quem são essas pessoas que estão mandando essas mensagens. Mas repito que parem, é o único apelo que tenho nesse momento é pedir para parar, não vai adiantar nada isso tudo”, acrescenta.

Felipe Prior usa o momento para afirmar sua inocência. “Também estou aqui para falar que eu sou inocente e que iremos vencer tudo isso. Obrigado, de coração”, finaliza.

O ex-BBB foi condenado a seis anos de prisão por estupro. No último domingo (16), a mulher que acusa Felipe Prior reacendeu o caso durante entrevista para o “Fantástico”, da Rede Globo.

A vítima, que se denomina como Themis, compartilhou detalhes do que aconteceu durante a madrugada do dia 8 de agosto de 2014, após uma festa na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP.

“Na hora de ir embora, eu cruzei com Prior. Ele disse, ‘Também estou indo, você quer uma carona’? Aí falei, tá bom. Essa minha amiga que estava comigo também morava na Zona Norte. Ele deixou primeiro a minha amiga na casa dela. E quando a gente estava indo sentido a minha casa, ele parou o carro no meio da rua. Desafivelou meu cinto e começou a me beijar. E aí ele foi para o banco de trás e me puxou”.

Themis afirma que Felipe Prior foi bem agressivo nos momentos seguintes. A vítima conta que recusou as investidas do ex-BBB diversas vezes. “Eu falei: ‘Felipe, eu não quero’. Eu comecei a tentar resistir fisicamente e ele começou a puxar meu cabelo”. Em seguida, ele teria forçado penetração na moça.

Prior só teria parado com a agressão após ter causado uma lesão na região genital da vítima, que precisou passar por atendimento hospitalar na ocasião. “Foi bem doloroso. Eu gritei. Começou a sair muito sangue”, relatou Themis.

De acordo com prontuário obtido pela reportagem, a vítima teve “uma laceração de grau 1 – compatível com fricção de pênis ou introdução de outro instrumento na vagina“.

A condenação de Felipe Prior foi dada em primeira instância. Ele pode recorrer da decisão em liberdade. Atualmente, o processo tramita em segredo de justiça no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ-SP). O “Fantástico” revelou que existem outras três denúncias de estupro. O acusado é réu em uma, enquanto as outras duas seguem sendo investigadas.