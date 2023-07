Família diz que homem encontrado morto em Vila de Cruzeiro do Sul bebia há 3 dias

Adriano Souza Nery, 30 anos, que foi encontrado morto na Vila Santa Rosa em Cruzeiro do Sul, ao lado da moto, possivelmente acidentado sozinho, segundo a família estaria bebendo há 3 dias.

Na madrugada de sábado para domingo, por volta de 1h30min, ele saiu de casa em uma motocicleta POP 100. Teria colidido violentamente contra uma mureta de concreto e morrido sozinho no local, as margens da Rodovia AC-407.

A descoberta do corpo só ocorreu às 5h30 horas da manhã deste domingo, quando moradores locais e os familiares, se depararam com o corpo. A Polícia Militar foi acionada e a perícia vai indicar a dinâmica do caso.

Com mais este caso, passa para 11 o número de vítimas fatais em acidentes de trânsito em Cruzeiro do Sul deste ano. Em todo o ano de 2022, foram registradas 10 mortes no trânsito em Cruzeiro.