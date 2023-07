Família de grávida morta na Cidade do Povo acredita que marido seja cúmplice

A mulher grávida de 4 meses que morreu ao ser atingida com três tiros no bairro Cidade do Povo foi identificado como Liuri Silva da Conceição, de 32 anos.

As informações apontam que ela seria moradora do bairro Montanhês e teria indo até a Cidade do Povo se encontrar com um homem que ainda não foi identificado.

Ela foi atingida a tiros enquanto era perseguida junto com marido por quatro suspeitos. Informações apontam que criminosos do Comando Vermelho achavam que ela teria ido ao bairro para trocar de lado de facção.

No entanto, a família acha que o homem da qual a vítima estava grávida poderia ter armado essa situação para matá-ela.

Apesar disso, a polícia descarta esta possibilidade por conta de que outros dois homens teriam tentado contra a vida dele, que conseguiu escapar.