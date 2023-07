Cantora Fafá de Belém proíbe neta de dançar funk e explica: “pode mandar sinais”

Durante sua participação no ‘Vênus Podcast’, Fafá de Belém revelou sua opinião sobre as letras de funk, e como isso influencia os jovens de hoje em dia.

A cantora de 66 anos deixou claro que, o que algumas pessoas enxergam como empoderamento, para ela é machismo e hiperssexualização das mulheres. “Agora vou criar polêmica. Algumas coisas machistas do funk, para as nossas meninas, as nossas crianças, achando que empoderamento é estar à disposição do macho. Isso é [está] a serviço do machismo mais sórdido, da grosseria, a mulher como objeto. Isso me incomoda muito algumas coisas que ouço por acaso, que vejo na minha rede”, disse ela.

Fafá também revelou um recente episódio envolvendo o ritmo musical e suas netas; Laura (11) e Júlia (7). Após ver a mais nova dançando funk em casa, a cantora “acabou com a brincadeira” e explicou porquê aquilo não seria legal para uma criança de sua idade.

“Um dia desses a minha neta estava dançando lá em casa, eu falei: ‘não, isso não é legal. Você tem 7 anos Laura. Você não sabe que sinais está mandando com seu corpo’. Ela falou: ‘por que vovó?’ Falei: ‘porque sim, tem gente muito ruim no mundo e às vezes você nem sabe, mas está mandando um sinal, algum maluco é capaz de captar da forma errada, e você vai sofrer muito minha filha’”, declarou Belém.

Além disso, a dona dos hits “Amor Cigano” e “Coração do Agreste”, opinou que, por serem inocentes, as crianças não sabem o poder que seus corpos têm. “Os termos são ch*los para falar a uma criança novinha. O que é isso? A criança é inocente, não sabe o poder que o corpo dela tem”, finalizou.