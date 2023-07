Fábrica da Renault no Paraná dispensa temporariamente cerca de mil trabalhadores

“A Renault justifica o que todas as montadoras têm falado quando iniciam paralisação ou quando suspendem os contratos de trabalho. Qual que é a justificativa? ‘Ajustar a produção à demanda de mercado’. Faltam, afinal, compradores de carros no país. E isso num momento em que há um programa do Governo Federal que dá desconto a carros que custam até R$ 120 mil. O que o brasileiro tem se acostumado, no entanto, é ver pátios lotados de carros parados à espera de um dono, como aquela imagem que já entra como uma das imagens do ano do pátio da Volkswagen abarrotado de carros”, afirmou o comentarista.

Meyer ressalta que o anúncio da Renault segue a tendência puxada por outras montadoras, como a Volkswagen e a General Motors (GM), que também anunciaram layoffs: “A Volkswagen está em uma paralisação temporária também em São José dos Pinhais e deve ficar entre dois e cinco meses parada em uma medida iniciada no início de junho. A GM, que produz o Onix, o carro mais popular do país, começou a paralisação nesta segunda-feira, 3 de julho. A ideia é interromper contratos por cinco meses, com a possibilidade de prorrogar por mais cinco meses. Esses atingidos foram os trabalhadores do chamado segundo turno de trabalho”.

Fonte: Jovem Pan News