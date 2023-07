Expoacre é palco do 3° Campeonato Acreano de Motocross

A quinta etapa do Campeonato Acreano de Motocross ocorreu neste domingo, 30, na pista do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, durante a Expoacre 2023.

A disputa foi promovida pela Associação de Motocross do Acre (Ascrosacre), e contou com 70 inscritos. Além de pilotos do Acre, também haviam competidores de Rondônia, Bolívia e Peru.

As provas começaram às 14h e seguiram até o anoitecer. Ao todo foram oito categorias: Feminino, 200cc, Iniciante, Trilheiros, Pró Nacional, Pró Importada, Kids e Juvenil.

De acordo com o presidente da Ascrosacre, José Cláudio, este é o terceiro campeonato e tem oito etapas. “A sexta etapa será em Porto Acre, dias 25 e 26 de agosto”, informa.

Foto: Yago Ayache/Secom