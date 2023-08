Expoacre 2023: maior feira do Acre tem espaço para fazer tatuagem

A edição da Expoacre 2023, ganhou um estande para os amantes de tatuagem. Nesta terceira noite de feira, segunda-feira, 31 de julho, quem deseja marcar um momento importante na pele, encontra no Espaço Sebrae.

Com mais de 15 tattoos feitas até o momento, o local ainda disponibiliza promoções com desenhos escolhidos especialmente. O grupo já é são conhecidos na cidade e recentemente fizeram aproximadamente 700 artes em outro evento, no Via Verde Shopping.

Marcos Almeida, representante do empreendimento, destacou que é muito importante a participação na festividade, já que abre espaço para mostrar seus trabalhos.

“Temos trabalhos que recentemente foram premiados em Porto Velho. Fomos levar a nossa arte e trouxemos essa vitória para o Acre. Também é uma forma de mostrar para o público da Expoacre, como é realizado esses serviços”, destacou.

Ainda de acordo com ele, tudo é feito com toda a segurança, para garantir o bem-estar e melhor sensação dos clientes, com a presença de quatro profissionais, mais equipe.

“Prezamos a biossegurança. Então nossos profissionais utilizam máscaras e luvas, nossos materiais são descartáveis e aprovados pela Anvisa. Venha sem medo, que é tudo garantido”, afirmou.