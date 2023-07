Governo do Acre inaugura reforma da Delegacia de Polícia de Manoel Urbano

O governo do Acre segue com os investimentos na justiça e segurança pública, com o objetivo de melhorar os serviços da polícia e o atendimento à população.

Na manhã desta sexta-feira, 14, o governador Gladson Cameli inaugurou a reforma da Delegacia de Polícia Civil de Manoel Urbano.

“Essa é uma ação que traz benefício ao município. Necessitamos de uma estrutura melhor para atender a nossa população. Ganhamos uma segurança e um conforto maior com essa delegacia”, declarou o produtor rural Raildo Gama da Silva.

O governador Gladson Cameli elogiou o trabalho da Polícia Civil e garantiu reforçar ainda mais a instituição.

“Desde a gestão anterior, contratamos mais de 3.000 novos servidores efetivos para todas as áreas. Isso mostra o nosso comprometimento com o serviço público. A nossa Polícia Civil muito nos honra com o seu serviço de excelência. Ainda temos muito a fazer por essa instituição nos próximos anos”, frisou o chefe do Executivo.

O secretário de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), José Américo Gaia, pontuou o compromisso do governo em reforçar as polícias.

“O governo tem priorizado melhorar o trabalho dos servidores das forças policiais. Esse prédio reformado vai dar mais condições para o trabalho dos policiais. Além disso, reforçamos o efetivo através de concurso público”, disse.

O delegado-geral de Polícia Civil, José Henrique Maciel, afirma que a estrutura da delegacia foi praticamente reconstruída, pois o prédio há muito tempo não era reformado.

“O governo mostra mais uma vez que está cuidando dos servidores e da população. Mais de R$ 800 mil, em recursos próprios, foram destinados a essa obra. Hoje temos 13 policiais civis aqui em Manoel Urbano. Antes, o efetivo era de nove. Então, é uma melhoria para os moradores dessa região”, observou.

Melhoria no atendimento

Um dos servidores mais antigos da delegacia, Waderson Justino, ressalta a mudança positiva no prédio da delegacia.

“Quando cheguei, esse prédio era precário, era difícil até fazer o atendimento das pessoas. Recebemos agora um prédio novo. Há algum tempo ganhamos viaturas novas, e novos servidores também chegaram para agregar ao nosso serviço”, disse.

Recém aprovada no último concurso de agente de polícia civil, Hannah Batista conta que o novo cargo mudou a sua vida.

“Eu era apenas estudante, portanto essa aprovação no concurso mudou a minha vida. Cheguei há um mês aqui em Manoel Urbano e o novo prédio vai ser muito importante para melhorar a qualidade de serviço das pessoas”, afirmou.

Para a delegada de polícia civil do município, Jade Dene, o serviço humanizado vai ser essencial para atender bem a população.

“A delegacia de polícia é um ponto de referência no município. Temos a sala bem-me-quer, que é uma sala de acolhimento para crianças e mulheres que sofreram abusos. É um local especializado, com pintura diferente do resto do prédio, com brinquedos, para tornar o ambiente mais acolhedor”, explicou.

O que disseram

“Essa é uma reconstrução da delegacia. O governo tem realizado reformas dessa magnitude em todo o estado”

Nicolau Júnior, deputado estadual

“O governo não tem medido esforços para, junto aos parlamentares, melhorar a vida das pessoas”

Luiz Gonzaga, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa

“O governo é um grande parceiro e vai nos ajudar ainda mais. Quem conhece as condições da delegacia antiga sabe o quão importante essa obra é para nós”

Raimundo Toscano, prefeito de Manoel Urbano