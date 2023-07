Estado capacita profissionais de saúde do Juruá para atuar em síndromes gripais

A saúde da população da segunda maior região acreana está sob o olhar sensível do governo do Acre. Com a superlotação das unidades, ocasionada pelo surto das síndromes respiratória e respiratória aguda grave (Srag), a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) atua para garantir o tratamento adequado aos pacientes acometidos pelas doenças.

Uma das frentes de trabalho é a capacitação destinada a fortalecer, nos municípios, a vigilância às enfermidades, com foco no vírus sincicial respiratório (VSR), que é um dos principais causadores de infecção aguda nas vias respiratórias.

No Vale do Juruá, agentes de Feijó, Mâncio Lima e Rodrigues Alves receberam atualização técnica. A meta é contemplar outros municípios da regional.

“Além de aprimorar o trabalho dos profissionais, a capacitação fortalece os municípios na missão de dar resposta de enfrentamento ao problema de saúde pública. No nosso planejamento, estão previstas visitas a Tarauacá, Porto Walter e Marechal Thaumaturgo”, informou Milena Lopes, chefe do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) da regional do Juruá, Tarauacá e Envira.

Instituído em 2022, o Cievs é uma iniciativa da administração estadual, que conta com a parceria do governo federal para realizar análise de situações de saúde, detectando precocemente qualquer mudança, óbito ou aumento de casos de doenças que possam se tornar emergência de saúde pública, emitindo alertas para gestores e profissionais do setor. Além disso, o Centro formula orientações sobre os problemas de saúde no Acre.

Na região do Juruá, o Cievs colabora neste período de crise das síndromes gripais com o monitoramento diário das internações de crianças e idosos no Hospital Regional do Juruá, monitoramento de óbito infantil, a articulação para a organização de leitos de retaguarda para adultos e idosos, e a abertura de sete leitos pediátricos na unidade de saúde referência da região, entre outras medidas.

“Nossas ações estão concentradas na diminuição dos impactos na sociedade, com a garantia de atendimento qualificado, redução do número de pacientes e de internações, evitando a sobrecarga das unidades de saúde e óbitos”, declarou Milena Lopes.

Decreto de Emergência

No dia 23 de junho, o governo do Acre publicou decreto de emergência devido a surtos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave no estado.

A Sesacre coordena a atuação dos órgãos e entidades para o enfrentamento à situação de emergência e fica autorizada a editar atos complementares para a execução de medidas administrativas de urgência.