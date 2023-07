Está muito quente no Arizona que pessoas sofrem queimaduras por encostar no chão

“Definitivamente cobrou seu preço”, disse Foster.

A área tem ficado mais quente do que o normal, mesmo no Arizona, e isso, dizem os especialistas, significa que o solo pode ser perigoso para qualquer pessoa cuja pele entre em contato com ele.

O asfalto é escuro e denso, enquanto o concreto é mais leve e reflete um pouco da luz solar, quando o sol incide sobre o asfalto, sua cor escura faz com que ele absorva a luz e aqueça. Por ser um material denso, também retém o calor mesmo depois que o sol brilha sobre ele.

Em um dia quente, o asfalto pode facilmente ficar de 4ºC a 15ºC mais quente que o ar, mostram alguns estudos.

Na quinta-feira (20), a temperatura do ar atingiu 48°C, enquanto Phoenix teve seis dias consecutivos iguais ou superiores a 46°C no sábado (24).

“A temperatura do asfalto, pavimento, concreto e calçadas no Arizona em um dia quente e ensolarado ou em uma tarde de verão, às vezes chega a 82°C. Quero dizer, está um pouco abaixo do ponto de ebulição, então é realmente incrível”, disse Foster.

Pode levar apenas uma “fração de segundo” para obter uma “queimadura bastante profunda”, disse ele. Para as pessoas que estão na calçada por 10 a 20 minutos, “a pele está completamente destruída” e o dano muitas vezes é profundo, ou seja, é uma queimadura de terceiro grau.

Foster vê queimaduras assim depois que as pessoas sobrevivem a um incêndio doméstico. “Estas são lesões realmente graves”, disse ele.

Pacientes com queimaduras de terceiro grau precisarão de múltiplas cirurgias e passarão semanas ou até meses no hospital e terão anos de cirurgia e terapia reconstrutiva. “É uma lesão realmente substancial”, disse Foster.

“É uma loucura que isso esteja acontecendo”

Nos Estados Unidos, nesta segunda-feira (24), mais de 35 milhões de pessoas estão sob alerta de calor espalhadas pelo oeste do país, nas planícies e no sul da Flórida. Mais de 5 mil recordes de temperatura foram quebrados ou igualados nos EUA nos últimos 30 dias, de acordo com a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica.

Apesar do calor extremo, a maioria dos lugares não está tendo queimaduras no momento. Os médicos de emergência dizem que as doenças relacionadas ao calor mais comuns que eles veem são a exaustão e a insolação.

A Dra. Cecilia Sorensen, médica que trabalha em um pronto-socorro no Colorado e está cuidando de doenças relacionadas ao calor, disse que não viu nenhuma queimadura até agora, mas sabe que elas acontecem.

“Houve alguns relatos disso no noroeste do Pacífico durante a enorme onda de calor há alguns anos. Os paramédicos estavam com queimaduras nos joelhos, porque entubavam vítimas inconscientes no concreto. Já vimos isso antes”, disse Sorensen. “Mas quero dizer, é uma loucura que isso esteja acontecendo”.

O Dr. Frank LoVecchio, médico de emergência do Valleywise Health Medical Center, em Phoenix, disse que tratou várias pessoas com queimaduras na atual onda de calor.

“Dependendo de onde eles estão, se eles têm um joelho no asfalto e está ao sol, leva apenas alguns minutos e, infelizmente, estamos vendo isso com bastante frequência”, disse LoVecchio.