Espaço Multiartes é uma das atrações da Expoacre 2023

O espaço da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) na Expoacre 2023 apresenta várias atrações, entre elas o estande do Núcleo Multiartes. Todos os dias têm atrações, leituras e até contação de estórias para o público em geral, mas de forma especial para as crianças.

A coordenadora do Núcleo Multiartes da SEE, Marília Bomfim, explica que a missão é levar a arte para a toda a comunidade, sobretudo para a comunidade escolar. “Aqui na Expoacre, este ano, vamos estar disponibilizando diversas ações, como contação de estórias, leitura e música”, explicou.

Na primeira noite da Expoacre e também na última, o show está sendo por conta do palhaço Microbinho, que costuma fazer a alegria dos estudantes do ensino fundamental nas apresentações realizadas nas escolas.

Marília diz que as apresentações do palhaço serão das 19h às 20h e que outras ações do Multiartes acontecerão em todos os outros dias da Feira Agropecuária, sempre das 18h às 21h30. “Trata-se de um espaço mais voltado ao público infantil, e queremos ver a criançada toda aqui”, ressalta.

O núcleo se apresenta nas escolas de ensino fundamental I e II. “A mesma apresentação que fazemos às crianças nas escolas estamos realizando aqui também. Por isso, queremos todos aqui para se divertir e receber essa boa energia dos livros e da música”, afirma.