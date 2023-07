Espaço Indústria levará diversas inovações à Expoacre 2023

Neste sábado, 29 de julho, terá início em Rio Branco a Expoacre 2023. E mais uma vez, seguindo a tradição, um dos grandes atrativos da feira será o Espaço Indústria, que nesta edição levará diversas inovações ao público. O galpão receberá desfile do setor de confecções, terá apresentação de robô gigante, entre outras atrações.

O SESI/AC, que é referência em educação tecnológica no estado, assim como em Saúde e Segurança para Indústria, levará para Expoacre 2023 um robô gigante para interagir com o público do Espaço Indústria, terá exposição de robôs produzidos por alunos da Escola SESI. Já a área de SSI apresentará tecnologias de ponta e experiências de qualidade para melhorar a percepção de Segurança no Trabalho.

O SENAI Space, aplicativo de realidade aumentada do SENAI, também estará no Espaço Indústria. Por meio dele, os visitantes poderão interagir com máquinas industriais, de construção civil, informática, química e outras áreas. A proposta visa facilitar e tornar o aprendizado mais divertido. A instituição também levará o SENAI Experiense, um HUB de tecnologias imersivas que reúne ambientes de metaverso, vídeos 360 e realidade virtual para experiências junto aos estudantes. Serão utilizados óculos de Metaverso para visitação aos ambientes escolhidos. Haverá, ainda, divulgação do Futuro.Digital, o maior marketplace de Educação Profissional do Brasil. O SENAI/AC levará também uma moderna impressora 3D e também óculos de realidade aumentada para apresentar o projeto do HUB de Inovação do Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, oportunizando a visita do espaço em ambiente virtual em 3D.

O Instituto Euvaldo Lodi (IEL/AC), por sua vez, apresentará durante a Expoacre 2023 informações detalhadas sobre oportunidades de estágio e sobre o Nosso Cartão, que reúne uma série de benefícios e vantagens para empresas e seus colaboradores.

Além da divulgação de ações e do trabalho realizado pela FIEAC, SESI, SENAI e IEL, empresas de 13 setores da indústria estarão presentes com estandes divulgando seus produtos e visando fortalecer ainda mais as suas marcas.

Por Assessoria FIEAC