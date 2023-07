Equipes do Onçafari e da Trijunção capturam onça-preta pela primeira vez na história

CONTRIBUIÇÃO PARA A CIÊNCIA

Aumentar o conhecimento científico sobre onças-pintadas, avaliar de forma constante o estado de saúde dos animais e potencializar sua proteção são algumas das metas do Onçafari. O desafio é enorme pois, embora seja o terceiro maior felino do mundo, é uma espécie pouco estudada. No bioma cerrado, ainda menos conhecida.

Eduardo Fragoso lembra que as onças-pintadas do Cerrado estão sob forte ameaça e pressão com o avanço do agronegócio, com uma perda rápida de habitat somada à perseguição por caçadores. Segundo maior bioma do Brasil, o Cerrado e toda a sua biodiversidade vêm sofrendo com a perda de vegetação nativa. “Em 50 anos, mais da metade do Cerrado foi desmatada e os alertas de desmatamento ainda seguem batendo recordes. Então esse programa também visa estratégias que controlam algumas dessas ameaças para que a população de onças e das espécies que coexistem com elas consigam sobreviver e prosperar nesse ambiente em acelerada transformação”.

Atualmente líder dos trabalhos do Onçafari com grandes felinos no Cerrado, Eduardo se dedica à pesquisa e conservação de mamíferos desde 2014, com ênfase em predadores de topo, como onças-pintadas, pumas e lobos-guarás. Essa foi a primeira campanha de captura de um programa de longo prazo para a conservação das onças-pintadas na região da Trijunção e Sertão Veredas. “A vontade de capturar uma onça-preta era enorme. Era um sonho vê-la na natureza e eu estava muito confiante”, conta ao lembrar que havia “batido na trave” em 2021, quando passou perto de ver um macho melânico que foi filmado em uma das armadilhas fotográficas.



O conhecimento a ser adquirido durante o tempo que os colares ficarão nos dois animais será fundamental para orientar o trabalho e definir quais áreas podem ser usadas para a criação de corredores ecológicos. “Isso poderá garantir que as unidades de conservação do entorno tenham maior conectividade entre si, sejam efetivamente protegidas e que as espécies selvagens possam se deslocar e viver em grandes extensões de Cerrado nativo”, conclui.