Em Xapuri, governador Gladson Cameli inspeciona construção da Ponte da Sibéria

A tão aguardada ponte sobre o Rio Acre, em Xapuri, começa a ganhar forma e renova a esperança dos moradores do bairro Sibéria por dias melhores. Há mais de meio século, a comunidade depende de embarcações para acessar a região central da cidade.

Nesta segunda-feira, 3, o governador Gladson Cameli esteve no local para acompanhar a evolução da obra. Iniciada em março do ano passado, a estrutura já está 31,2% concluída.

“Esta é a obra mais esperada pela população de Xapuri. Os trabalhos continuam e serão intensificados ainda mais neste verão, para que possamos inaugurar no próximo ano”, afirmou o governante.

Atualmente, 30 trabalhadores somam esforços na construção dos pilares e finalização dos blocos das fundações. A estimativa é que a ponte, de 363,8 metros de extensão, fique pronta no primeiro semestre de 2024.

Orçada em R$ 40,7 milhões, provenientes de recursos próprios do Estado e de emenda parlamentar do senador Marcio Bittar, a Ponte da Sibéria está sob a responsabilidade técnica do Departamento de Estradas de Rodagem (Deracre) e é executada pelo Consórcio Rio Acre.