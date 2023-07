Em noite de Arrascaeta, Mengão vence o Fortaleza no Maracanã

O Flamengo conseguiu se impor nos primeiros minutos, com muita posse de bola e empurrando o Fortaleza para trás. No entanto, foi o time cearense que quase chegou ao gol. Aos 8, Lucero recebeu de Pikachu na área e sofreu falta de Thiago Maia. Pikachu foi para a cobrança do pênalti, bateu fraco e Matheus Cunha defendeu com facilidade. Três minutos depois da cobrança, o Flamengo chegou ao gol em bela jogada de Arrascaeta. O uruguaio cortou um adversário na intermediária e buscou Gabigol com bonito passe de trivela, que o atacante escorou para dentro. O time de Vojvoda só entrou na partida nos minutos finais, principalmente pelo lado esquerdo, investindo nas bolas aéreas. Mas foi no chão a melhor oportunidade, quando Lucero deu bom passe para Pochettino finalizar, mas o argentino bateu para fora.

Depois do intervalo, o Flamengo enttrou com três mudanças por problemas físicos. Gabigol, Everton Ribeiro e Léo deram lugar a Pedro, Bruno Henrique e David Luiz. A equipe de Sampaoli prosseguiu no controle do jogo e criou boas oportunidades. Pedro quase marcou em ótimo chute colocado. Mas o segundo gol rubro-negro saiu dos pés de Arrascaeta, que aproveitou sobra na área e aplicou uma bomba. O técnico Vojvoda também promoveu mudanças, que deixaram seu time mais agressivo. As entradas de Calebe e Hércules fizeram com que o Leão ganhasse qualidade com a bola no pé e passasse a disputar o controle do meio-campo. Algumas oportunidades foram criadas com Hércules e Pochettino, mas nos minutos finais o Flamengo conseguiu retomar a posse de bola e desacelerar o jogo para ficar com o resultado.