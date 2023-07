Em Manoel Urbano, governo do Acre entrega de kits escolares

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), realizou mais uma entrega de equipamentos escolares, dessa vez em Manoel Urbano. O governador Gladson Cameli esteve presente na solenidade, que aconteceu na Escola Nazira Anute de Lima.

“Esses kits serão importantes para o estudo. Nossas notas vão melhorar”, disse a aluna do 9º ano, Yumi Almeida.

“A equipe de governo e os parlamentares são essenciais para garantir ações como essa para melhorar a educação das nossas crianças. Nossa gestão vai fazer de tudo pra equiparar o ensino público ao ensino particular”, disse o governador Gladson Cameli.

O secretário adjunto de Educação, Tião Flores, frisou que essa ação vai acontecer em todo o estado.

“A entrega de tablets e kits escolares visa melhorar o processo de aprendizagem dos nossos alunos. Esse tipo de entrega vai acontecer em todos os colégios, sejam da zona urbana ou da zona rural”, observou.

Os deputados estaduais Nicolau Júnior e Luiz Gonzaga acompanharam a entrega e, junto do governador, comeram a comida servida no prato extra, refeição que completa o cardápio escolar.

O investimento de mais de R$ 700 mil, oriundo de recursos próprios, garantiu a entrega de 832 kits escolares, 23 kits pré-Enem, 446 tablets, um laboratório móvel, e um kit laboratório.

“O tablet, por exemplo, é uma tecnologia a mais no meu estudo, e vai ajudar na qualidade do ensino”, disse a aluna do 2º ano, Wislla Mendonça.