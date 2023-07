Grêmio vence o Bahia com gol de Gustavo Martins nos acréscimos

Na segunda etapa, a partida continuou com a mesma intensidade, mas o Grêmio melhorou ofensivamente e foi dominante. Enquanto isso, Cauly e Thaciano, peças importantes do Bahia, caíram de produção. Nesse ritmo, 14 minutos foram suficientes para Suárez balançar as redes, mas o gol foi anulado. O Bahia, contudo, não se intimidou e chegou ao gol de Gabriel Grando em duas oportunidades. Porém, a partir dos 20 minutos, o Grêmio tomou conta do jogo. O lado esquerdo foi o mais explorado, e, por ali, foram criadas chances concluídas por João Pedro, Vina e Villasanti, que por pouco não fizeram o segundo gol. Aos 44, o Bahia partiu ao ataque, após entrada de Chávez, e quase virou com Cauly. No fim, Gustavo Martins aproveitou cruzamento e fechou o placar em Salvador.

Mil jogos!

O duelo entre Bahia e Grêmio marcou a milésima partida de Marcelo de Lima Henrique. O árbitro de 51 anos é do quadro de arbitragem da CBF e já apitou confrontos importantes, como Uruguai e Argentina, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2014.