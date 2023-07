Rainha da Diversidade do AC é eleita a 3ª melhor do país

A Rainha da Diversidade do Acre, Bianca Lins, da Junina Malucos da Roça, ficou em terceiro lugar no Campeonato Nacional realizado em Canaã dos Carajás, no Pará. A disputa aconteceu nesta sexta-feira, 7, no Espaço de Eventos do bairro Ouro Preto, com a presença de 300 mil pessoas. O Acre participa neste sábado com a quadrilha Sassaricano na Roça, com o tema “A Flor e o Beija-Flor, 20 anos de uma História de Amor”.

Com o apoio do governo do Estado do Acre, por meio da Fundação Elias Mansour (FEM), a Liga das Quadrilhas Juninas do Acre (Liquajac) participa do evento nacional na cidade paraense que é referência em festejos juninos, e este ano tem o tema: “O Maior São João do Brasil”.

Setenta pessoas compõem a delegação acreana no campeonato estadual que será encerrado no domingo em Canaã dos Carajás.

“Estamos muito felizes com nossa participação nesta grande festa junina. Agradecemos imensamente a confiança do governo do Estado e do presidente da FEM que nos proporcionaram a realização desse sonho, que é representar nosso Acre no campeonato estadual no Pará”, comemora Cimar Santos, presidente da Liquajac.

Bianca Lins levou o Rock para o Quadrilhódromo e encantou a todos com o tributo a Rita Lee. Acreana, moradora do Calafate e há vários anos atuando na Junina Malucos da Roça como coreógrafa e bailarina, tem orgulho de ter confeccionado e bordado a própria fantasia.

“Estou muito, muito feliz de ter colocado o Acre no pódio que ele nunca teve. Sou a primeira Rainha da Diversidade entre as três melhores do Brasil. Estou levando esse título para nosso estado com muito orgulho”, confessa Bianca, sem esconder a grande emoção.