Em ação conjunta das forças de segurança mulher é presa com quase 13kg de entorpecentes

Em mais uma investida contra o tráfico de drogas no município de Cruzeiro do Sul, a operação conjunta das forças de segurança, intitulada “Guardiões das Fronteiras”, culminou com a prisão de uma mulher em sua residência no bairro do colégio. A apreensão de aproximadamente 13 quilos de entorpecentes ocorreu na última terça-feira, em uma ação que evidencia o esforço contínuo das autoridades no combate ao crime na região.

A suspeita, cujo nome não foi divulgado, já era alvo de investigações anteriores e chegou a ser detida na semana passada ao tentar entrar no presídio da cidade com drogas. Apesar da prisão em flagrante na ocasião, a jovem foi posteriormente liberada após audiência de custódia.

Sob o comando do delegado Heverton Carvalho, responsável pelas investigações do caso, a operação desta semana resultou na nova prisão da mulher, que agora permanecerá sob custódia no presídio local, à disposição da Justiça.

A ação conjunta das forças de segurança reforça o compromisso em garantir a segurança da comunidade de Cruzeiro do Sul, ao intensificar os esforços no combate ao tráfico de drogas e nas medidas para coibir a entrada de entorpecentes nos estabelecimentos prisionais da região. A constante vigilância e dedicação das autoridades demonstram a determinação em preservar a ordem pública e combater o crime na cidade.

Por Juruá Online