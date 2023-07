Em 29 anos do Plano Real, R$ 1 de hoje valeria apenas R$ 0,12 na época

O poder de compra da população diminuiu consideravelmente nestes 29 anos desde a adoção do real: se hoje alguém quisesse comprar o R$ 1 daquela época, precisaria desembolsar R$ 7,77, de acordo com a calculadora de inflação do Banco Central do Brasil (BC).

Para ter o mesmo poder de compra de julho de 1994, seriam necessários, hoje:



R$ 38,87 para uma nota de R$ 5 da época;

R$ 388,75 para uma nota de R$ 50 da época;

R$ 777,50 para uma nota de R$ 100 da época.





Outras notas



Além das notas de R$ 1, R$ 5, R$ 10 e R$ 100 que foram lançadas inicialmente pelo Plano Real, cédulas de outros valores também foram desenvolvidas com o passar dos anos.



Em dezembro de 2001 ocorreu o lançamento da nota de R$ 2, muito comum até os dias atuais. Para ter o mesmo poder de compra da época em que ela foi lançada, seriam necessários R$ 10,49. A inflação acumulada de lá para cá é de 424,40%, segundo o BC.



Já para ter o poder de compra que se tinha com uma nota de R$ 20 quando foi lançada, em junho de 2002, seriam necessários R$ 102,69, já que o IPCA acumulado do período é de 413,43%.