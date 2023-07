Educação realiza palestra sobre saúde bucal a alunos da Escola Zuleide Pereira, na capital

Uma equipe da Divisão de Assistência Educacional e de Saúde da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes do Acre (SEE) esteve na manhã desta terça-feira, 11, na Escola Zuleide Pereira, em Rio Branco, para realizar uma palestra sobre saúde bucal e a distribuição de kits de higiene pessoal.

De acordo com a técnica da Divisão, a odontóloga Chelda Vasconcelos, as palestras têm a finalidade de fomentar, entre os alunos, a responsabilidade pela sua higiene bucal. “O índice de cáries ainda é muito grande e, com a informação e a conscientização, eles se tornam mais responsáveis e mudam seus hábitos”, afirmou.

O trabalho de conscientização está sendo realizado, segundo Chelda, em todas as escolas do ensino fundamental, anos iniciais, inclusive nas escolas rurais de difícil acesso do estado. Já foram realizadas palestras nas escolas Duque de Caxias, Ercília Feitosa, Oscar Felício e Ramona de Castro, em Rio Branco.

Em relação aos kits de higiene bucal, a profissional explica que os alunos devem levá-los para casa, a fim de realizar a escovação, e trazer para a escola. “Muitas escolas têm ‘escovódromo’, outras não, mas o importante é a gente fazer esse trabalho de conscientização”, destacou.

Os kits são compostos por uma escova e um creme dental para cada aluno e a distribuição é feita durante a palestra, em que ela apresenta um dente sadio e um dente enfermo. “Um dente enfermo se inicia com a mastigação, quando se deixa a cavidade bucal suja, o que ocasiona o surgimento de uma bactéria que vai destruir as camadas dos dentes”, explica Chelda aos alunos.

Segundo a dentista, chega um momento em que o aluno falta à escola devido à dor de dente. “Por isso tem que haver uma escovação adequada, de no mínimo quatro vezes por dia. Como somos contra a extração, explicamos que é necessário o tratamento”, afirmou.