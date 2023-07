SEE apresentará laboratórios, planetário e atividades culturais na Expoacre 2023

Durante a realização da Expoacre 2023, a Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE) estará com um estande onde serão apresentados os mais diversos laboratórios disponíveis e o planetário, além de um palco para apresentações culturais.

Entre os laboratórios disponíveis à visitação na feira, estará o do Pré-Enem Legal, onde os interessados poderão realizar suas inscrições, pois o programa é disponibilizado pelo governo do Acre para ajudar os jovens a serem aprovados no exame.

Outro laboratório que poderá ser visitado será o de informática, onde haverá exposição de equipamentos que são disponibilizados pela SEE às escolas. Haverá ainda laboratórios de ciências da natureza (física, química e biologia), da forma que são distribuídos à rede de ensino.

Coordenada pela Diretoria de Inovação, uma atração importante da Educação na Expoacre será o planetário, que é apresentado durante a realização do Viver Ciência e também estará disponível à visitação, assim como o laboratório de robótica.

Haverá ainda um palco com atividades culturais a serem realizadas pela equipe Multiartes, além de um espaço instagramável para tirar fotos, onde será reproduzida uma sala de aula com todos os materiais distribuídos pelo governo, como o fardamento e o kit pedagógico.

Para o secretário Aberson Carvalho, a Expoacre 2023 é uma oportunidade de a SEE mostrar suas ações e investimentos, como o Viver Ciência, realizado nos municípios, o Núcleo de Robótica e o programa Pré-Enem Legal, entre outros.

“A SEE vai estar na Expoacre com todos os seus investimentos. Ocupamos uma parte do galpão institucional, para mostrar o trabalho que fazemos com os alunos da nossa rede, pois os nossos equipamentos servem à nossa comunidade e também para que os estudantes possam se envolver em nossas ações”, relatou.