Dupla que assaltou mais de R$ 67 mil de mercado é condenada

O Juíz da Vara de Delitos de Roubos e Extorsões de Rio Branco condenou os réus João Victor de Melo Almeida e Paulo Sérgio Dias Macedo. O dois são acusados de assaltar um supermercado do bairro Bosque, de onde roubaram mais de R$ 67 mil.

João Victor, que praticou o roubo, pegou 6 anos, 4 meses e 24 dias em regime fechado, enquanto que Paulo Sérgio, que era funcionário da empresa e planejou o crime, foi condenado a 6 ano, 2 meses e 11 dias no regime semiaberto, devendo ser monitorado por tornozeleira eletrônica.

O assalto aconteceu na manhã do dia 31 de dezembro de 2022, quando um funcionário do supermercado saía do local com um malote contendo R$67.413.00 em dinheiro, e foi abordado por João Victor, que portava uma arma de grosso calibre. Depois de se apossar do malote, o último fugiu tomando rumo ignorado. Ele foi preso no mesmo dia com apenas R$19.000,00.

Durante as investigadores, agentes da Delegacia de Combate à Roubos e Extorsões (DCORE) descobriram que o assalto havia sido praticado com a ajuda de Paulo Sérgio Dias Macedo, que era funcionário do supermercado, que forneceu todas as informações a João Victor, autor do assalto, inclusive o horário em que o responsável em fazer os depósitos saía. Preso, acabou condenado, sendo beneficiado pelo regime semiaberto, já que é primário.