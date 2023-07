Dupla de palhaços da Carreta da Alegria troca socos durante apresentação; veja vídeo

Uma dupla fantasiada de Patati e Patatá se desentendeu durante uma apresentação da Carreta da Alegria, em Ituporanga, em Santa Catarina. O episódio aconteceu na noite desta quarta-feira, 5. Os dois palhaços se desentenderam e trocam socos pelas ruas do município. O motivo do desentendimento não foi revelado. A Carreta Mega Mix lamentou o ocorrido e informou que “providências já foram tomadas”. O integrante que desferiu o primeiro soco foi afastado do grupo. O assunto repercutiu nas redes sociais nesta quinta-feira, 6, e chegou a estar entre o assuntos mais comentados do Brasil no Twitter.

Um vídeo mostra o momento em que dois palhaços descem da carreta e viram uma esquina. Outros dois homens fantasiados ficam para trás, quando um deles agride o outro integrante. A força do soco fez com que a fantasia da cabeça fosse arrancada. Os dois palhaços que se afastaram voltam para apartar a briga. “Prezamos sempre levar alegria e diversão a todos, com responsabilidade e segurança. É uma situação chata e indesejada. Acreditamos que cada qual deva ser responsabilizado por seus atos, razão pela qual providências já foram tomadas. No mais, pedimos sinceras desculpas a todos, bem como agradecemos pela compreensão”, disse a Carreta Mega Mix em uma rede social, que recebeu apoio dos seguidores. Veja o vídeo abaixo:

patati e patata brigando na rua pic.twitter.com/aQz3Ohubv6

— lucy (@alvesluc_as) July 6, 2023



Fonte: Jovem Pan News