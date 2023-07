Dólar recua e fecha o mês a R$ 4,72, de olho no exterior e em sinais sobre juros no Brasil

Segundo o blog do Valdo Cruz, a expectativa do governo é que a autarquia faça uma redução de 0,50 ponto percentual (p.p.) da Selic na reunião da quarta-feira. “A avaliação é que o BC tem condições, pela queda da inflação acima do previsto, de fazer a redução nesse patamar”, diz o blog. Essa será a primeira reunião com a participação dos dois diretores do BC indicados por Lula: Gabriel Galípolo e Ailton de Aquino.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,05%, cotada a R$ 4,7289. Veja mais cotações.



Na sexta-feira, o dólar teve queda de 0,58%, vendido a R$ 4,7312. Com o resultado de hoje, a moeda passou a acumular perdas de:



1,25% no mês;

10,40% no ano.