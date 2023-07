Dólar hoje: moeda abre a quinta-feira em queda, cotada a R$ 4,80

O dólar americano começou esta quinta-feira (13) cotado a R$ 4,80 para compra e venda. Houve baixa de 1,82% da moeda estrangeira frente ao real desde o último fechamento.

A valorização do real frente ao dólar ocorre após a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos, que vieram mais fracos do que o esperado. Com uma menor inflação esperada no país norte-americano, é possível que ocorra fim da alta da taxa de juros no país. Isso favorece a moeda brasileira, uma vez que se torna atrativo investir também no Brasil – país em que os juros são comparativamente maiores.

A projeção da moeda até o final do ano pode ser de R$ 4,60, segundo o mercado.

O euro também acompanhou o movimento de queda, após seis dias de altas consecutivas. A moeda começou o dia cotado a R$ 5,34 para compra e para venda. O valor é 0,66% menor que o último fechamento.

O Ibovespa abriu a quinta-feira em alta de 0,094% e volta a se aproximar de um patamar mais elevado. O Índice se encontra em 117.666 pontos.

A bolsa de valores brasileira também foi favorecida com a divulgação de uma taxa de inflação nos Estados Unidos menor do que a esperada. Torna-se mais atrativo para o investidor externo investir no país, seja na Bolsa ou em títulos da dívida pública.

A recente divulgação de dados do IPCA – principal índice que mede a inflação no Brasil – também tende a favorecer a bolsa de valores a longo prazo. Os dados foram de deflação, o que sinaliza mais fortemente a queda da taxa de juros no país, a Selic, aumentando a atratividade da bolsa de valores brasileira.

O total do volume negociado na B3 é de R$ 55 bilhões.

Os destaques são as altas das ações da JBS (JBSS3), da B3 (B3SA3) e da Gerdau (GGBR4). As ações tiveram alta de 9,05%, 2,30% e 2,09%, respectivamente.

As ações mais negociadas na bolsa são da empresa Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), JBS (JBSS3), Petrorio (PRIO3) e B3 (B3SA3).

Já as maiores baixas ocorrem com as ações do Pão de Açúcar (PCAR3), Meliuz (CASH3) e Azul (AZUL PN). As baixas foram de -5,82%, -4,42% e -4,28%, respectivamente.