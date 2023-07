Motocicleta colide em rotatória e deixa 2 homens feridos na Via Chico Mendes

Gustavo Afonso dos Santos, de 33 anos, e Jair de Souza Vieira, de 31, se envolveram em um grave acidente de trânsito após perderem controle da motocicleta e colidirem contra uma rotatória na madrugada desta segunda-feira (10), na via Chico Mendes, no bairro Areal, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações, as vítimas trafegavam em velocidade acima do permitido pela rodovia quando Gustavo, que pilotava a moto, se deparou com a rotatória, sem tempo de frear e bateram bruscamente contra o meio-fio.

A batida foi tão violenta que a moto ficou completamente destruída e os dois homens foram arremessados a alguns metros.

O SAMU foi acionado e encaminhou as vítimas ao pronto-socorro de Rio Branco.

Segundo paramédicos, Jair reclamava de fortes dores pelo corpo e cabeça, já Gustavo fraturou o fêmur e a tíbia, correndo risco de ter uma possível rejeição na cirurgia pela gravidade do ferimento.