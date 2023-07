Doenças respiratórias perdem força em crianças, mas continuam altas no Acre

Divulgado na quinta-feira (27), o novo Boletim InfoGripe da Fiocruz aponta manutenção de queda ou estabilização nos casos positivos para Sars-CoV-2 na população adulta na maioria dos estados, além de possível queda ou estabilização nos casos associados ao vírus influenza A nessa faixa etária. Nas crianças, o vírus sincicial respiratório (VSR) continua como o principal identificado, porém, já apresenta sinais de queda na maioria dos estados.

“No Acre e Pará há indícios de interrupção de crescimento de SRAG nas crianças pequenas, porém mantendo patamar elevado. No Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e Sergipe também se mantém indícios de estabilidade em valores expressivos nas crianças pequenas”, diz o InfoGripe.

Em Minas Gerais, o aumento recente na população infantil pode estar associado ao crescimento do rinovírus e do metapneumovírus. O cenário nacional mostra queda nos novos casos de SRAG nas tendências de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas). Referente à Semana Epidemiológica (SE) 29, período de 16 a 22 de julho, a pesquisa tem como base os dados inseridos no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica da Gripe (Sivep-Gripe) até 24 de julho.

Nos Estados, de acordo com a análise, cinco apresentam sinal de crescimento de SRAG na tendência de longo prazo: Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Rondônia e Rio Grande do Sul. O estudo verificou ainda que em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul o crescimento de SRAG se observa também nas crianças pequenas, embora em Minas os dados laboratoriais não apontem associação ao VSR.

Entre as capitais, sete apresentam crescimento: Belém, Belo Horizonte, Campo Grande, Natal, Porto Alegre, Porto Velho e Vitória. “Na maioria dessas capitais o sinal está presente fundamentalmente nas crianças ou na população a partir de 65 anos. Curitiba, Rio Branco e São Paulo, embora não apresentem sinal de crescimento recente, mantêm estabilidade em patamar elevado de SRAG nas crianças pequenas”, destaca o pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do Boletim InfoGripe.