Diretora do SENAR diz que atende mais de 2,5 mil produtores e oferece cursos na Expoacre

O programa Bar do Vaz entrevistou nesta segunda-feira, 31, Márcia Freire – Diretora do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR, com transmissão dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco e, na ocasião, falou sobre os serviços voltados a todos os produtores rurais no estado.

A diretora revelou que através de uma parceria inédita com a secretária de agricultura, o órgão está ofertando 6 cursos de capacitação na feira agropecuária. “Hoje começou o tratorista agrícola, no sábado teve propriedades rurais e implantação de lavouras de café. Então, estamos com seis ações, geralmente, ofertamos duas ações, mecanização agrícola e derivados do leite por ser as mais demandadas dentro da feira”, explicou.

Freire revelou que os serviços voltados aos produtores são gratuitos e sem fins lucrativos. “Nosso foco é o produtor rural e eles [produtores] podem acessar o SENAR através do site ou vir até a sede que fica no Bosque. A nossa casa é do produtor”, ressaltou.

A diretora ainda mencionou que uma das frentes de trabalho do órgão é o programa de assistência de saúde nos municípios aos produtores rurais, com foco na prevenção de câncer no colo do útero, câncer de próstata. “A gente faz por meio de demanda e fazemos por meio de parceiras no município. Essa ação tem o cunho de promover a saúde do homem do campo e ocorre no interior. Em 9 ações foram detectados câncer”, disse.

Márcia falou abertamente que, cerca de 2,5 mil produtores rurais são atendidos pelo SENAR por ano e garantiu que as ações do órgão trazem retorno de 80% de êxito ao homem do campo.”Em um ano a gente chega a atender mais de 2,5 mil produtores rurais. Tenho um levantamento do primeiro trimestre que corresponde abril, maio e junho e dentro das frentes de trabalho e nós atendemos 1,8 mil produtores rurais em três meses no Acre. O produtor faz o investimento com base no técnico que vai à propriedade rural uma vez no mês. Nós temos na assistência técnica um retorno”, comentou dizendo que o objetivo é aumentar em 30% a assistência técnica aos produtores no Acre.

A representante do SENAR citou exemplos de sucesso que alguns produtores rurais tiveram com auxílio do órgão. “Temos um produtor de café em Acrelândia, um de leite em Senador Guiomard. A assistência técnica deu muito certo no Acre”.

ASSISTA A ENTREVISTA: