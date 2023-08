Diretor da Acre Aves e Dom Porquito fala da aposta dos empreendimentos no estado

Na transmissão ao vivo do Ac24horas e Ecos da Notícia, o diretor da Acre Aves e Dom Porquito, Paulo Santoio, falou sobre o impulsionamento dos investimentos no Estado.

Segundo ele, muitas pessoas não acreditavam na capacidade do agronegócio no Acre, e hoje o resultado das duas indústrias mostram o quanto vale a pena a produção.

“Muitas pessoas duvidavam da capacidade do Acre em ser grande no agronegócio, em produzir e fazer alimentos, mas, na verdade é comprovado que aqui o nosso solo é fértil, tem a capilaridade fantástica de chuvas e clima abençoado, com sol o tempo todo. Então é um lugar bacana de se plantar e produzir, que é a base da proteína animal”, disse.

A Dom Porquito foi criada em 2010, mas iniciou os serviços a partir de 2016. Já a Acre Aves possui mais de 17 anos de história na região. Para o representante, esses trabalhos devem superar a bovinocultura nos próximos anos.

“Apesar da bovinocultura ser uma sustentabilidade hoje no Acre, com uma das carnes que mais se desenvolve hoje no estado em produção, o crescimento da avicultura, suinocultura e agricultura vão superar a bovinocultura nos próximos anos. E eu não tenho duvido que isso vai acelerar o estado de uma forma gigante”, revelou.

Ainda segundo Paulo, o momento agora é de dobrar a produtividade da Acre Aves, que atualmente é uma das maiores empresas no ramo em todo o Estado.

“Estamos em processo de multiplicar por dois a produção, com investimento na fábrica de ração, reservatórios e frigorífico, com 20 granjas em construção, com parceria de pequenos produtores rurais”, comentou.