Dia Mundial do Rock: bandas e músicos se reúnem neste sábado na Concha Acústica

A Associação de Músicos e Produtores Culturais Independentes do Acre (Amupac) reúne neste sábado, 15, a partir das 17h, na Concha Acústica, em Rio Branco, bandas e músicos que farão um tributo ao Rock n’ Roll.

O evento, segundo os organizadores, tem como objetivo apresentar ao público acreano o gênero musical com suas diversas vertentes, entre as quais o Rock Clássico, além de homenagear os artistas locais que contribuem para o cenário local.

“Vamos comemorar também os 20 anos de atuação da Amupac e não poderíamos deixar de fazer um resgate da história do rock no Acre. O estilo musical perpassa gerações e influencia músicos desde a década de 50. O espetáculo musical terá um especial em homenagem a Rita Lee, que faleceu recentemente”, frisou o presidente da Amupac e produtor do evento, Isleudo Portela.

Programação das bandas:

Love Geek

Álamo Kario (canta Raul Seixas)

Soldier

Retrorock (com Mário Portuga)

The Roses

Lara Pontes (Especial Rita Lee)

Fire Angel

Pia Vila

Fonte: Agazeta do Acre