Dia do Trabalhador Terceirizado irá ser celebrado na Concha Acústica no sábado

Em alusão ao Dia do Trabalhador Terceirizado, o Deputado Estadual Fagner Calegário, em parceria com o Governo do Acre, a Prefeitura de Rio Branco e o SEAC-AC, realizam a Festa em alusão a data neste sábado, 08 de julho, às 16h, na Concha Acústica, localizada no Parque da Maternidade, na capital.

Sorteios, bingos e atrações musicais marcam o evento, cujo objetivo é expressar a gratidão e dedicação desses públicos, além de reconhecer o exercício de todos os colaboradores que contribuem para o desenvolvimento em todas as áreas da Administração Pública.

Para Calegário, idealizador do projeto de lei que instituiu o Dia do Trabalhador Terceirizado, a ser comemorado, anualmente, no dia 8 de junho, no Acre, destacou a emoção que a data representa.

“É com muita alegria que comemoramos esse grande dia em homenagem aos trabalhadores terceirizados do Acre. Uma categoria que se doa diariamente para o crescimento do nosso estado. Agradeço a cada um por me darem a honra de representá-los dentro na Assembleia Legislativa do Acre”, frisou o parlamentar.

A festa acontece em parceria com outras entidades, como o Sindicato das Empresas de Asseio, Limpeza, Conservação, Trabalho Temporário e Serviços Terceirizáveis do Acre (SEAC/AC). Vale destacar que a terceirização é o segundo segmento no Acre que mais contrata pessoas, sendo o maior gerador de empregos.