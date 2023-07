Dia do Motorista será celebrado com ações educativas do Detran na capital acreana

O Dia do Motorista é celebrado no Brasil no dia 25 de julho. No Acre, a data vai ser celebrada nesta quinta-feira, 27, com ações educativas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC).

As ações serão realizadas em dois pontos da capital acreana, a partir das 16 horas. Serão realizadas pit-stop para abordar motoristas em dois pontos de grande circulação, com orientações de trânsito, dicas de segurança e distribuição de brindes.

Para atender a todas as áreas da cidade, uma das ações acontece na Rotatória do estádio Arena da Floresta e outra em frente ao Colégio Armando Nogueira.

“As abordagens têm cunho educativo, onde levaremos mensagens importantes a motoristas e condutores. Nosso objetivo é sempre buscar a educação para garantirmos um trânsito mais seguro para motoristas, ciclistas e pedestres”, explica Taynara Martins, presidente do Detran/AC.