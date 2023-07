Defensoria Pública abre vaga de estágio com bolsa de 800 Reais

A Defensoria Pública da União em Rio Branco/AC abriu nesta segunda-feira, 17, as inscrições no processo seletivo para a seleção de estagiários e cadastro de reserva do curso de Direito.

Com bolsa de R$ 800, fica ainda assegurado o auxílio-transporte no valor de R$ 8,00 por dia. Já a carga horária a ser cumprida é de 4 horas diárias e 20 semanais, no turno matutino ou vespertino, conforme disponibilidade de vagas e respeitando o turno escolar do estudante.

O processo seletivo será composto por uma avaliação com 30 questões objetivas e 1 redação dissertativo-argumentativa. Somente serão corrigidas as redações dos candidatos que atingirem o mínimo de 50% de acertos da totalidade de questões da prova.

Para participar do certame é preciso preencher o formulário de inscrição e enviar até às 23h59 de 28 de julho para o endereço eletrônico da DPU/AC, [email protected] , com o assunto: “Inscrição concurso de estagiários DPU”, seguido do nome completo.

O estudante convocado irá desempenhar atividades como atendimento ao público, diligências judiciais e administrativas, minutas de petições simples e iniciais, de recursos, de contrarrazões e auxílio aos assistidos em suas necessidades perante a justiça, cooperando com pessoas com deficiência ou em situação de rua no ambiente da DPU/AC, ou fora dele.

Acesse aqui o edital completo: