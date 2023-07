Declínio global do dólar ganha velocidade; setor de tecnologia vê oportunidade

O declínio do dólar americano ganhou velocidade este mês, com os investidores reduzindo suas expectativas de taxa de juros.

O dólar disparou para uma alta de duas décadas em setembro passado, impulsionado pelo ritmo agressivo de aumentos de juros do Fed.

Mas então vieram os temores de uma recessão, o colapso de três bancos regionais e as preocupações com as disputas internas do Congresso e os gastos dos EUA.

Agora, com a inflação continuando a esfriar, o Federal Reserve parece estar chegando ao fim de seu ciclo de alta de juros. Na semana passada, isso ajudou a levar o índice do dólar americano, que acompanha o dólar em relação à libra esterlina, euro, franco suíço, iene japonês, dólar canadense e coroa sueca, ao seu nível mais baixo em mais de um ano.

Na quarta-feira, o Fed elevou as taxas de juros em um quarto de ponto e sugeriu outro aumento ainda este ano. Mas é possível que um segundo aumento nunca ocorra e o órgão monetário decida passar para a próxima fase de sua luta contra a inflação – mantendo as taxas estáveis ​​até que o índice inflacionário chegue à meta de 2%.

À medida que o banco central se aproxima de possivelmente terminar seu ciclo de alta e outros bancos centrais ao redor do mundo que começaram a aumentar as taxas após o Fed recuperar o atraso, o dólar está se aproximando de um nível mais sustentável, dizem alguns especialistas.

“O dólar perdeu um pouco de seu brilho como o único jogo na cidade”, disse Kathy Jones, estrategista-chefe de renda fixa da Charles Schwab.

Por que isso importa? O declínio do dólar pode ser favorável para os ganhos de algumas empresas.

No ano passado, uma taxa de câmbio desfavorável pesou nas principais linhas de companhias de tecnologia, incluindo Salesforce, Microsoft e Apple, que tendem a gerar grande parte de sua receita no exterior.

Uma corrida monstruosa nas ações de tecnologia impulsionou grande parte dos ganhos do mercado este ano. O declínio do dólar pode oferecer algum suporte aos ganhos de tecnologia, impulsionando ainda mais essas ações e, por sua vez, o rali mais amplo.

Mas quaisquer benefícios de um dólar em queda para os lucros corporativos provavelmente serão limitados, diz Jones.

O dólar provavelmente também não tem mais espaço para cair, explica Seema Shah, estrategista-chefe global da Principal Asset Management.

Enquanto o Japão insinuou na sexta-feira que poderia começar gradualmente a aumentar as taxas, fazendo o iene subir em relação ao dólar, o Banco Central Europeu disse na quinta-feira que poderia fazer uma pausa em sua próxima reunião em setembro.

“Não é como se o Fed fosse cortar as taxas quando os outros bancos centrais estivessem aumentando as taxas. Isso é bastante improvável”, disse Shah.

O ouro também pode se beneficiar. Seus preços subiram mais de 6% este ano, apoiados pela queda nos rendimentos do Tesouro e do dólar. O preço do metal precioso é em dólares, o que torna a compra mais barata para os investidores fora dos Estados Unidos quando o valor do dólar cai.