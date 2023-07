Da traição às ‘gracinhas’ na internet: o climão entre Neymar e a família de Bruna Biancardi

Um dia depois, na quinta (29), uma influenciadora também postou um print das investidas do atacante.

Com a repercussão, Neymar usou o Twitter para comentar o assunto em tom de brincadeira e postou “Mais alguém? 😂” na sexta-feira (30).

No mesmo dia, o apresentador David Brazil, que é amigo do jogador, fez uma publicação mostrando uma troca de mensagens entre os dois brincando com a situação dos prints vazados pelas mulheres com quem Neymar entrou em contato durante o relacionamento com Bruna.

O incômodo da família Biancardi



As brincadeiras feitas por Neymar sobre as traições desagradaram a família de Bruna Biancardi – o que terminou com o texto feito pela irmã.



Bianca disse que enquanto a exposição e deboches com a situação envolvendo Bruna continuarem, ela permanecerá se manifestando em defesa da irmã.



“Sei que é difícil enxergar a seriedade da situação, quando não se tem responsabilidades, compromisso e cuidado com o próximo”, disse Bianca sobre Neymar, alegando que o jogador é cercado por pessoas que o tratam como “um deus” e aplaudem as coisas erradas.



“Está debochando da situação, ao invés de sentir vergonha e constrangimento. Está dando risada nas redes sociais, expondo a minha irmã mais uma vez”.



Bianca questiona: “O que adianta pedir perdão para a família no chá de bebê e continuar agindo como criança?”.