Cuiabá e Santos se enfrentam hoje, às 18h30 (de Brasília)

Cuiabá e Santos se enfrentam neste domingo, às 18h30 (de Brasília), na Arena Pantanal, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O ge acompanha os lances em Tempo Real, com vídeos exclusivos. (clique aqui para seguir)

Sem vencer há três rodadas, com um empate e duas derrotas, o Cuiabá busca a primeira vitória em casa para se manter fora da zona de rebaixamento. Em cinco partidas disputadas diante de sua torcida, o Dourado somou apenas dois pontos (13% de aproveitamento). A equipe auriverde tenta aproveitar a sequência de dois jogos como mandante para espantar fantasma na Arena Pantanal.

O Santos busca um novo momento na temporada após a chegada de Paulo Turra. A equipe tenta encerrar a sequência de 11 jogos sem vitória, sendo seis destes no Campeonato Brasileiro. Ao mesmo tempo, o Peixe quer superar as turbulências internas, que se intensificaram após os afastamentos dos laterais Nathan e Lucas Pires e do meia Soteldo, camisa 10 do time e uma das principais lideranças técnicas do elenco.

Transmissão



Sportv e Premiere transmitem a partida ao vivo.

e transmitem a partida ao vivo. Tempo Real: o ge acompanha todos os lances, com vídeos exclusivos (clique aqui para seguir).



Prováveis escalações



Cuiabá – técnico: Bruno Lazaroni (auxiliar)



António Oliveira foi expulso na última partida e não estará à beira do campo. Quem irá comandar a equipe é o auxiliar Bruno Lazaroni. Além do treinador, o Cuiabá não pode contar com o zagueiro Alan Empereur e o volante Fernando Sobral, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo.



Com as baixas na defesa e meio-campo, Allyson e Filipe Augusto devem começar a partida. A principal novidade na escalação fica por conta do setor ofensivo. Iury Castilho ou Nicolás Quagliata podem ganhar a vaga de Jonathan Cafú no ataque.



Provável escalação: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson e Rikelme; Filipe Augusto, Denilson e Raniele; Quagliata (Iury Castilho), Wellington Silva e Deyverson. Pendurados: Pablo Ceppelini, Ronald e Denilson.

Quem está fora: Alan Empereur e Fernando Sobral (suspensos).

Santos – técnico: Paulo Turra

Paulo Turra tem buscado acelerar processos para tirar o Santos da situação de emergência, como o próprio treinador definiu. Para isso, o treinador tem buscado um time que seja intenso e vibrante, além de cobrar comprometimento de todos os atletas do elenco.

A partida contra o Cuiabá será a primeira que Paulo Turra irá escalar a equipe considerada titular, já que na estreia, contra o Blooming, o técnico optou por um time alternativo, formado por jogadores que pouco atuaram na temporada.

Provável escalação: João Paulo; Gabriel Inocêncio, Messias, Joaquim e Kevyson (João Lucas); Rodrigo Fernández, Dodi (Sandry) e Lucas Lima; Daniel Ruiz, Marcos Leonardo e Mendoza.

Pendurados: Nathan, Rodrigo Fernández, Dodi, Luan Dias, Lucas Lima e Deivid Washington.

Quem está fora: Felipe Joanatan (lesão no joelho esquerdo), Alison (lesão no joelho esquerdo), Nathan, Lucas Pires e Soteldo (afastados).

Arbitragem

Árbitro: Bruno Mota Correia (RJ)

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ)

Assistente 2: Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Quarto árbitro: Luiz Paulo de Moura Pinheiro (MT).









