Cruzeiro do Sul registra 10 acidentes de trânsito neste final de semana

Neste final de semana, 10 acidentes de trânsito, um deles com vítima fatal, foram registrados na cidade de Cruzeiro do Sul, no Vale do Juruá. Cinco motoristas foram flagrados pela Polícia Militar dirigindo embriagadas e dois foram presos.

O acidente com fatalidade aconteceu nesse domingo, 23, com o educador físico Isaac Lima, que morreu depois que sua caminhonete capotou na Rodovia AC-405, próximo ao Balneário Igarapé Preto. Ele, que estava sem cinto de segurança, foi jogado para fora do carro e foi a óbito no local.

Ainda não há informação oficial sobre a causa do acidente. “Somente a perícia pode mensurar após feita as devidas análises”, cita o comandante do Pelotão de Trânsito da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, tentente Alessandro.